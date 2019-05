Libri, Moroni: 'L'amore vince l'odio'

(ANSA) - MILANO, 25 MAG - Arriverà in libreria il 6 giugno prossimo il romanzo 'La mia rivincita' della giovane autrice bergamasca Silvia Moroni. "E' solo grazie all'Amore, sorretto dalla Speranza, che l'uomo è in grado di riappropriarsi della sua dimensione umana e spirituale": è questo il messaggio del libro edito da BookRoad, un romanzo new age pieno di ottimismo e speranza dove l'amore prende la sua rivincita sull'odio, anche grazie alle "dieci regole" necessarie per affrontare la vita con serenità e coraggio, per non cadere nei facili tranelli del materialismo e ritrovare la felicità. Silvia Moroni è già autrice del libro 'Panegirico sul nulla'.