Scoppia valvola cisterna, morto operaio

(ANSA) - LODI, 24 MAG - Un operaio di 52 anni è morto stamattina nel parcheggio della ex Polenghi Lombardo, lungo la statale via Emilia a Lodi, mentre si stava occupando di scaricare latte da un'autocisterna alta oltre oltre 4 metri. La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio degli inquirenti ma, da una prima ricostruzione dei fatti, pare che l'uomo sia salito sulla cisterna e sia stato investito improvvisamente dallo scoppio di una valvola.

Sono in corso accertamenti da parte dell'azienda territoriale dei servizi mentre la Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo sull' incidente.