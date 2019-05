In aula pdl calcolo contributi vitalizi

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - L'esame e la votazione del progetto di legge che introduce il calcolo contributivo dei vitalizi sono il primo punto all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale della Lombardia, convocato per martedì 28 maggio alle 10. Il provvedimento recepisce le nuove norme nazionali in materia e fa seguito all'intesa Stato-Regioni e all'intervento della Conferenza dei Presidenti che ha definito e concordato un modello di regole comune e uniforme per tutte le regioni italiane. Il taglio medio sui 208 vitalizi degli ex Consiglieri regionali lombardi tuttora erogati sarà del 7%.