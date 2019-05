Giochi '26, Cio 'Svezia non dà garanzie'

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Mentre sono state fornite lettere di intenti, sono ancora da presentare le garanzie vincolanti per le nuove strutture: il villaggio olimpico di Stoccolma, l'ovale per il pattinaggio di velocità e le sedi del biathlon e dello sci di fondo". Lo scrive la commissione di valutazione del Cio sul report della candidatura di Stoccolma-Are in corsa con Milano-Cortina per i Giochi olimpici invernali del 2026.