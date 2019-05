Patenti in cambio di soldi, condannato

(ANSA) - BERGAMO, 23 MAG - E' stato condannato a 9 anni dal tribunale di Bergamo, che ha respinto la richiesta di revoca dei domiciliari, Richard Paul Vitti, 54 anni, di Bergamo, funzionario della Motorizzazione civile di Bergamo a processo per corruzione, concussione, truffa ai danni dello Stato e falso.

Secondo l'accusa, che aveva chiesto 9 anni e sette mesi, Vitti avrebbe ricevuto soldi e favori da titolari delle scuola guida in seguito alle pressioni dell'imputato durante le sessioni d'esame. Le indagini erano partite nell'estate del 2016 dall'esposto presentato dal titolare di un autoscuola. A suo avviso Vitti avrebbe chiesto soldi o favori per "far andare nel verso giusto" gli esami delle patenti. Si parla di 250 euro per gli esami che si svolgevano la mattina e di 150 per quelli del pomeriggio.

In un'altra occasione il funzionario si sarebbe fatto lavare la macchina dal titolare di un'altra autoscuola. Infine avrebbe utilizzato periodi di malattia per delle vacanze.