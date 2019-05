Malpensa 24: sindaco Busto ci discrimina

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 23 MAG - "Da gennaio, quando Malpensa 24 ha pubblicato le pagelle di sindaco e assessori di Busto Arsizio, il primo cittadino Emanuele Antonelli prima ha deciso di non rilasciarci più dichiarazioni, poi ha vietato all'ufficio stampa del Comune di inviare alla redazione del giornale i comunicati istituzionali e gli inviti alle conferenze stampa emessi dal Municipio". Lo afferma il direttore della testata online Vincenzo Coronetti, che chiede l'intervento dell'Ordine dei giornalisti e l'interessamento del prefetto e parla di "discriminazione".

Antonelli ha replicato all'ANSA che "è vero in questo caso ciò che dicono, non voglio avere rapporti con loro perché dicono spesso falsità e cattiverie: il mio però è stato un chiudermi in silenzio, non mi sono mai permesso di dire a chiunque, compresi gli assessori, di non parlare con loro. E poi il loro cronista viene sempre e ha massima possibilità di accesso".