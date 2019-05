Golf, exploit di Virginia Carta a NCAA

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - La golfista azzurra Virginia Elena Carta trascina la Duke University (North Carolina) al settimo successo NCAA, il più importante evento statunitense a livello di College. Battute in finale, con il punteggio di 3-2, le ragazze della Wake Forest. A Fayetteville si chiude dunque con un trionfo la carriera universitaria negli Stati Uniti della Carta, tra le promettenti del golf femminile italiano. "E' una vittoria speciale - la gioia dell'azzurra - di gruppo, da condividere con questa squadra fantastica". Dal trionfo individuale da rookie nel NCAA Womens Medal Championship 2016 - quando eguagliò il record della svedese Annika Sorenstam, poi dominatrice assoluta della scena mondiale per oltre un decennio -, a quello di squadra. Per l'atleta nata a Milano e tesserata per il Golf Club di Udine, ancora una gioia. Per la stampa statunitense la Carta è ormai una "diva".

Che ha vinto il derby in finale con un'altra azzurra, Letizia Bagnoli.