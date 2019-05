Filarmonica Scala, al concerto senz'auto

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - La Filarmonica della Scala invita a lasciare a casa la macchina e ad usare i mezzi pubblici per arrivare al concerto che l'orchestra diretta da Riccardo Chailly regalerà alla città il prossimo 9 giugno in piazza Duomo a Milano.

Per l'occasione sarà potenziato il servizio di trasporto pubblico non solo in città ma anche interurbano con promozioni dedicate a chi viaggia da tutta la regione.

"Abbandoniamo i mezzi di trasporto privato, riduciamo i consumi per migliorare l'ambiente che ci circonda" è l'invito dei musicisti che hanno deciso di mettere la faccia a sostegno per promuovere la campagna di mobilità sostenibile e la riduzione dei gas serra.

Il concerto sarà plastic-free nel senso che tutti quelli che ci lavoreranno saranno dotati di borracce per evitare l'uso di plastica e l'invito è agli spettatori (almeno 20mila quelli attesi) è di fare altrettanto.