Uomo muore precipitando dalla Triennale

(ANSA) - MILANO , 22 MAG - Un uomo è morto precipitando dalle scale esterne della Triennale di Milano oggi pomeriggio intorno le 16.

Un tonfo è tutto quello che hanno sentito due persone che erano sedute su una panchina e che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto, oltre al personale del 118 che ha tentato inutilmente di salvare l'uomo con un trauma cranico, è intervenuta anche la polizia.

È stata disposta l'autopsia per capire se l'uomo - che non aveva documenti, era di pelle chiara e aveva una apparente età di circa 30 anni - si sia gettato volontariamente o sia scivolato perché alterato da alcol o droga.

L'ipotesi per cui propendono gli investigatori è che si trattasse di un clochard perché aveva delle pagine di giornale dentro le scarpe.