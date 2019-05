Tre studentesse si sono sentite male e sono state portate in ospedale dopo aver trovato il cadavere del professore di musica che si è tolto la vita in una scuola media a Brescia. Malori dovuto al forte choc. L'insegnante di musica, 50 anni, era molto stimato. I dirigenti della scuola di sono chiusi nel silenzio e per i ragazzi inizierà un percorso di affiancamento con alcuni psicologi. Le studentesse hanno trovato il corpo del professore in palestra dove si era impiccato.