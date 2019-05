La Corte dei Conti: Formigoni paghi 60 milioni di euro

La Procura lombarda della Corte dei Conti ha chiesto la condanna al risarcimento di un 'danno erariale' per circa 60 milioni di euro per l'ex governatore Roberto Formigoni, per la Fondazione Maugeri e per altri imputati nel procedimento sulla vicenda dei finanziamenti erogati dalla Regione Lombardia alla Maugeri. Vicenda che sul fronte penale ha portato alla condanna definitiva per corruzione a 5 anni e 10 mesi per Formigoni, ora in carcere. Ma per l'avvocato di Formigoni, Riccardo Marletta, è già scattata la prescrizione.