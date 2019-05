Fumo da motrice,evacuato convoglio metro

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Molto fumo, ma nessun ferito, questa mattina, per un principio d'incendio si è sviluppato in un convoglio della metropolitana rossa, a Milano. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere dal treno ma nessuno sarebbe rimasto intossicato.

E' accaduto alle 8.15 quando dalla motrice si è sviluppato del fumo, che però, secondo quanto riferito da Atm, non ha provocato particolari problemi. Secondo quanto precisato dall'azienda dei trasporti milanese, i passeggeri sono stati evacuati e sono stati fatti salire sul treno successivo in direzione per Sesto Fs, mentre il convoglio con il principio d'incendio, sotto controllo, è stato portato in deposito.



Secondo quanto precisato da Atm, il fumo entrato in una carrozza era dovuto al surriscaldamento di un filo: non si sono mai sviluppate fiamme e non c'è mai stato pericolo per i passeggeri. La circolazione sulla Linea 1 ha subito un breve rallentamento per fare uscire le persone e per mettere in sicurezza il treno e far proseguire la corsa al mezzo, fuori servizio, ma nessuna interruzione.