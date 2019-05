Cibo influenza salute ma anche l'umore

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Non solo il benessere del corpo, ma anche quello della mente nasce da quello che mangiamo: a dirlo è il dottor Pier Luigi Rossi, specialista in Scienze dell'Alimentazione, a Milano per la penultima tappa del tour 'La buona salute. Intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia', organizzato da Aboca per diffondere una cultura ed un'educazione alimentare.

"La gioia ma anche la tristezza nascono da quello che mangiamo e non solo da condizionamenti psicologici o affettivi", spiega Rossi. Protagonista di questi condizionamenti è il microbiota, un ecosistema composto da oltre 1000 specie batteriche diverse e oltre 100 miliardi di batteri e microrganismi che si trova nell'intestino. "Ogni volta che mangiamo, modifichiamo il microbiota del nostro intestino - ha proseguito - se abbiamo un'alimentazione scorretta avremo un microbiota aggressivo, responsabile della produzione di liposaccaride" che potrebbe portare "a disturbi" ma anche a "depressione, tristezza, tono dell'umore negativo apatia".