Insegue ex con acido in auto, arrestato

(ANSA) - CESANO MADERNO (MONZA), 20 MAG - Un 40enne è stato arrestato dai carabinieri per stalking alla ex compagna a Cesano Maderno (Monza). I carabinieri lo hanno bloccato il 15 maggio scorso (ma la notizia si è appresa solo adesso) dopo che l'uomo, noleggiata un'auto, inseguendo la ex in Brianza mentre rientrava in macchina da alcune commissioni, ha tentato di farla fermare quasi speronandola. Nel bagagliaio della vettura che aveva preso a noleggio i militari hanno trovato una bottiglia da un litro di acido solforico al 98%, nascosta tra i vestiti in un borsone.