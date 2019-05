In 20mila per terza edizione Apritimoda

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - La pioggia non ha fermato la terza edizione di Apritimoda, l'evento che apre al pubblico i luoghi nascosti e inaccessibili della moda italiana. Quasi ventimila persone tra sabato 18 e domenica 19 maggio hanno varcato le porte dei quindici indirizzi - dodici atelier del Made in Italy, due istituzioni milanesi e un laboratorio artigianale di ricami di alta moda - che hanno aderito all'iniziativa, aprendo i propri show room, sedi produttive, palazzi storici e laboratori di altissima specializzazione artigianale.

Nella due giorni milanese ogni maison ha proposto un modello di visita a sua scelta per mostrare quanto di più rappresentativo e identificativo del proprio stile, permettendo ai visitatori di sfogliare l'archivio storico, toccare bozzetti e campioni di tessuto e ricami realizzati a mano, realizzare t-shirt insieme agli stilisti di alta moda e partecipare a workshop creativi.