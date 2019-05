Salvini: 'Estremista chi guida l'Ue'

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Qua non c'è l'ultradestra ma la politica del buonsenso: gli estremisti sono quelli che hanno governato l'Europa per venti anni". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco della manifestazione in piazza Duomo che ha riunito i sovranisti europei. "Questo governo - ha aggiunto - ha fatto cose buone e farà altre cose buone perché la Lega è garanzia di stabilità e di futuro. La nostra parola vale. Non abbiamo tempo per beghe o le polemiche". "Il cambiamento dell'Europa - ha detto il leader della Lega - passa da Milano".

Alla fine il Salvini si è detto soddisfatto per la riuscita dell'evento e ha voluto ringraziare "le persone perbene che hanno riempito oggi piazza Duomo". "Una piazza bellissima.

Dall'alto era uno spettacolo" ha detto definendo quella di oggi una "dichiarazione d'amore". E poi è avvenuto "sotto la Madonnina che mi auguro ci protegga. Di più non potevo chiedere".