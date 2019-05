Rugby: Calvisano è campione d'Italia

(ANSA) - CALVISANO (BRESCIA), 18 MAG - E' il Kawasaki Robot Calvisano a laurearsi Campione d'Italia 2018-2019 del rugby. La squadra lombarda ha infatti battuto per 33-10 il Femi-Cz Rovigo nella finale scudetto giocata oggi al PataStadium di Calvisano.

Per il club che rappresenta un paese del bresciano di 8.500 abitanti è il settimo titolo tricolore della storia. Nell'albo d'oro succede al Petrarca Padova, campione d'Italia nel 2018.

Decisivo nel match di oggi è stato il piede di Paolo Pescetto, numero 10 del Kawasaki Calvisano, autore di 20 punti (6 calci piazzati e una trasformazione) eletto 'Man of the Match' e implacabile dalla piazzola nella prima frazione di gioco, con una percentuale realizzativa a fine gara dell'87.5%.