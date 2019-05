Riciclo legno, 2 mln tonnellate raccolte

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Cresce dell'8%, nel 2018, il riciclo del legno post consumo in Italia: secondo l'ultimo rapporto di Rilegno, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno, sono quasi 2 mln le tonnellate raccolte e avviate al riciclo, una percentuale in crescita rispetto al 2017. I dati sono stati presentati in occasione dell'assemblea annuale del consorzio che ha riconfermato anche per il prossimo triennio il presidente Nicola Semeraro. Sono 1.932.583 le tonnellate di legno che lo scorso anno sono entrate nella filiera virtuosa del sistema Rilegno, con incremento dei volumi del 7,74% e un recupero del 63% rispetto all'immesso al consumo, ben oltre il target fissato dalla Ue al 30% per il 2030. "Sono dati molto incoraggianti - ha detto Semeraro -. Abbiamo anche portato al riutilizzo circa 780mila tonnellate" nella rigenerazione di pallet. Una quantità pari a 56 mln di pallet usati, ripristinati per la loro funzione originaria e reimmessi sul mercato in un sistema di economia circolare.