Questore, Calabresi tra figure fulgide

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - E' stata una cerimonia molto partecipata, a Milano, quella per il 47mo anniversario dell'omicidio del commissario Luigi Calabresi, ucciso nel capoluogo lombardo il 17 maggio del 1972, e per la cosiddetta 'strage della questura' avvenuta nel corso della prima commemorazione, nel 1973.

"La morte di Calabresi giunse dopo una campagna denigratoria molto forte", ha ricordato il questore di Milano, Sergio Bracco, davanti alle massime autorità civili e militari. Sottolineando che nella lotta al terrorismo "Milano ha pagato un contributo altissimo" e descrivendo Calabresi come "un esempio di dedizione, coraggio, altruismo, una delle più fulgide figure della Polizia di Stato". "Il nostro non odiare - ha detto la vedova, Gemma Capra - è stato il modo migliore per riabilitarlo, perché noi sapevamo chi fosse, ma gli italiani no".