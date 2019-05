Mostre: Di Girolamo in Galleria Bianconi

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Ha aperto oggi al pubblico, presso la Galleria Bianconi di Milano, la mostra 'The Mating Season of Frenzy Breeze' di Gioia Di Girolamo. La giovane artista pescarese, che ora vive e opera a Los Angeles, ha realizzato una riflessione sull'attuale uso della tecnologia, di internet e dei social. Non una critica all'utilizzo, ma il tentativo di capire come queste modalità di comunicazione abbiano col tempo sostituito la 'presenza' e come queste si adattino a colmare un reale vuoto e bisogno di contatto con l'altro.

Gioia di Girolamo, nella personale curata da Andrea Lacarpia, unisce nelle proprie installazioni diversi mezzi, tra i quali il video, la scultura e la pittura. La mostra, che resterà aperta fino al 14 giugno, unisce opere realizzate con materiali diversi, come argilla modellata, felpe, tessuti semitrasparenti, pittura a olio, pigmenti, smalti per unghie, colla vinilica e silicone.