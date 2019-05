Edward Snowden al Wired Next Fest

(ANSA) - MILANO, 16 MAG - Il fondatore di Wikipedia Jimmy Wales ed Edward Snowden, l'informatico e attivista statunitense che ha dato il via al Datagate, sono gli ospiti di punta del decimo Wired Next Fest, in programma a Milano dal 24 al 26 maggio nei Giardini Indro Montanelli.

Il futuro sarà il focus delle tre giornate dell'edizione milanese 2019. Tra gli ospiti anche Roberto Bolle, Elio Germano, che porterà in anteprima lo spettacolo "Segnale di allarme - La mia battaglia VR" (Realtà Virtuale) e Alessandro Borghi, che proporrà una masterclass gratuita sul mestiere dell'attore; il cosmonauta Walter Villadei; gli economisti e politici Giulio Tremonti, Carlo Cottarelli, Giovanni Buttarelli (Garante europeo della protezione dei dati), Antonio Nicita (Commissario Agcom), Luca Attias (Commissario Straordinario per l'attuazione dell'Agenda Digitale), Stefano Buffagni (sottosegretario alla presidenza del Consiglio). Di sera, spazio alla musica con Manuel Agnelli e Rodrigo d'Erasmo, Daniele Silvestri e Ghemon.