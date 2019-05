Diaconale,rigore lo ha visto solo 'Gasp'

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "E' stata una notte di festeggiamenti, un traguardo importante per la gestione Lotito. La Coppa Italia dà senso a una qualsiasi stagione e quest'anno è stata particolarmente importante, con un grosso successo di pubblico sugli stadi e in tv". Il responsabile della comunicazione della Lazio, Arturo Diaconale, celebra la vittoria di ieri e parla anche del futuro. "Simone Inzaghi? Escludo che il suo percorso alla Lazio sia alla fine - spiega -, è parte integrante della società e non vedo un'interruzione del rapporto". Invece su Milinkovic Savic, dice che "per noi è un grandissimo acquisto, poi il mercato è sempre aperto e non si può escludere nulla, ma al momento non c'è l'intenzione di separarsi da lui". Cosa pensa delle dichiarazioni di Gasperini sul fallo di mano di Bastos sul quale non è stato concesso il rigore all'Atalanta? "Nell'episodio di Bastos non se ne è accorto nessuno tranne lui - risponde Diaconale -. Forse era arrabbiato, ma oggettivamente la Lazio ha meritato di vincere, non c'è scandalo".