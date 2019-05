Schianto in A8, 2 morti e 2 feriti

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Due persone sono morte nello schianto di un'auto contro un autobus sulla A8 in direzione Varese, tra la Fiera e la barriera di Milano nord. L'incidente è avvenuto alle 4. Nell'impatto hanno perso la vita un 22enne e un 30enne. Feriti in modo lieve, invece, gli altri due passeggeri di 20 e 21 anni trasportati rispettivamente all'ospedale Sacco e a quello di Rho. Le cause dello scontro sono ancora da accertare, secondo quanto ricostruito finora sembra che la vettura abbia centrato il mezzo pesante che era fermo.