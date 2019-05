Auto: unico ad Midas-Norauto

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - Il Gruppo Mobivia punta a "una maggiore capillarità in Italia" affidando a un unico amministratore delegato, Jean-Luc Dony, Midas e Norauto Italia, due suoi marchi del settore post vendita automobilistico. In Italia il gruppo ha circa mille collaboratori, 60 centri Midas e 37 Norauto, a cui il 24 maggio si aggiungerà quello di Ferrara. "Ci interessano tutte le città con oltre 18mila abitanti nel Nord Italia, il secondo mercato europeo della manutenzione dell'auto, intorno a 4 miliardi di euro. Noi siamo ancora una realtà piccola, con l'ambizione di diventare più grande - ha spiegato il manager francese, con alle spalle 29 anni di esperienza in Norauto e tre alla guida di Midas -. A Roma abbiamo già dei centri, con Norauto arriviamo fino a Pescara. E' importante concentrarsi dove si può offrire un buon servizio al cliente, ottenendo i prodotti in tempi stretti. Nel Sud è più difficile per problemi di logistica".