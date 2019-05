Inzaghi "Vinciamola, è nel nostro Dna"

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - "E' una partita importantissima, ho la fortuna di avere tanti giocatori in rosa che hanno giocato partite importanti ma ci dobbiamo arrivare molto lucidi e consapevoli di noi stessi. Ce l'abbiamo nel nostro dna questo tipo di partite". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi alla vigilia della finale di Coppa Italia con l'Atalanta. "Per andare in Europa abbiamo due strade, questa è la più corta e semplice", ha aggiunto Inzaghi, rivelando che "l'ho detto anche al Presidente Mattarella, queste squadre hanno meritato di arrivare in finale dopo una cavalcata esaltante".