Inseguiti da Polizia riescono a fuggire

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - E' durato 45 minuti l'inseguimento della polizia a una Panda con due persone a bordo rimaste ignote perché sono riuscite a fuggire dopo essersi schiantate con la vettura contro il cancello d'ingresso del campo nomadi di via Monte Bisbino, a Milano. La folle corsa è iniziata attorno alle 23.40 di ieri, quando una volante ha notato in corso Buenos Aires una Mercedes che si sospettava potesse essere stata utilizzata per una serie di furti in casa. Alla vista del lampeggiante la vettura è partita velocemente e subito dopo una Panda si è frapposta per impedire alla polizia di raggiungere la Mercedes. I fuggitivi hanno percorso viale Regina Giovanna contromano e, infine, sono riusciti a seminare la polizia. A quel punto l'inseguimento è proseguito con la Panda fino quando i due uomini alla guida si sono schiantati contro il cancello del campo rom e hanno proseguito a piedi sparendo nel nulla. E' stato accertato che la vettura è intestata a un prestanome.