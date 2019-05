Golf: sabato gara soci Aci in Brianza

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - Tappa brianzola per il 28mo Campionato italiano di golf dei soci dell'Automobile Club d'Italia, sabato 18 maggio, al 'Golf Brianza Country Club' di Usmate Velate. I vincitori delle 3 categorie riservate di ogni gara saranno ospiti alla finale in programma a Estepona, nella parte occidentale della Costa del Sol, in Spagna, dal 16 al 23 settembre 2019. Il circuito Aci Golf è una manifestazione ormai riconosciuta - sottolinea l'ente in una nota - come uno dei più importanti del panorama golfistico amatoriale. L'edizione 2019 si svolge su 32 'green' dislocati in tutta Italia.

"Questa manifestazione coniuga lo sport con turismo e tutela ambientale - ha affermato Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano -. È bello condividere con i nostri iscritti la tradizione e la passione per una disciplina emozionante che ha da sempre un fascino esclusivo".