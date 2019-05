De Rossi: Nainggolan, storia già vista

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Radja Nainggolan non dimentica la Roma, sua ex squadra alla quale continua a sentirsi legato. Lo dimostra con il tweet con cui commenta l'addio a fine stagione ai colori giallorossi di Daniele De Rossi, al quale la società ha comunicato di non voler rinnovare il contratto. "DDR, Che dire - commenta Nainggolan -. Una storia già vista". La considerazione del 'Ninja' belga sembra un riferimento all'addio dell'altro ex capitano Francesco Totti e, forse, anche alla propria vicenda.