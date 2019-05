C.Italia: Snai pronostico in equilibrio

(ANSA) - ROMA, 14 MAG - Il miglior rendimento dell'Atalanta in campionato avvantaggia, seppur di pochissimo, la squadra di Gasperini, nelle quote sul risultato al 90'. La maggior esperienza della Lazio in partite del genere mette i biancocelesti in una leggera posizione di favore nella scommessa secca su chi alzerà il trofeo nella finale di Coppa Italia. Gli analisti Snai disegnano quindi un pronostico bilanciatissimo in vista della gara di domani sera all'Olimpico. La squadra di Gasperini ha battuto la Lazio in entrambi gli scontri diretti di quest'anno in campionato e sta tenendo un ritmo forsennato (ha vinto cinque di gare di fila in tutte le competizioni e non perde da fine febbraio): è favorita a 2,65 per fare suo il risultato al 90', contro il 2,70 sugli avversari e il 3,35 sul pareggio. La situazione si ribalta nella giocata su chi alzerà il trofeo: la squadra di Inzaghi, ha già vinto sei Coppe Italia ed è alla sua decima finale: il settimo trionfo è dato a 1,85, il secondo successo atalantino vale invece 1,95.