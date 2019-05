Bolaffi, 53 auto d'epoca all'asta

(ANSA) - TORINO, 14 MAG - Bolaffi torna in pista con una nuova asta, il 24 maggio a La Pista di Lainate (Milano) di auto da collezione. In catalogo 53 auto d'epoca e tre lotti di automobilia che spazia da esemplari degli anni Sessanta, come la rara e ben conservata Lancia Appia Coupé Pinin Farina 1960, fino ad auto degli anni Duemila, tra cui una Porsche 911 997 GT2 Turbo del 2008, del valore stimato tra i 155.000-185.000 euro, e una Dino 246 GT Berlinetta 1972 da ben 300.000-330.000 euro.

Tra le vetture offerte anche Alfa Romeo, Triumph, Bmw, Fiat e Volkswagen, compresi modelli rari, come la Fiat 1500 Siata TS 1964, la Fiat 600 Coupé Viotti 1958 o la Lancia Delta Integrale 16V Evoluzione 1 1991. Divertenti la Fiat Jungla 600 Savio del 1970, la Volkswagen T1 'Samba Bus' 21 Vetrini del 1963 e un Unimog 411 del 1959.

Tra i lotti di automobilia, spicca la Targa Florio del 1921 in bronzo di Duilio Cambellotti in perfette condizioni. Le auto saranno esposte da martedì 21 a venerdì 24 maggio a Lainate.