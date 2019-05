All Together Now con Hunziker e J-Ax

(ANSA) - MILANO, 14 MAG - La musica e un 'Muro' di 100 giurati, 50 concorrenti e un solo vincitore: è un format nato l'anno scorso ma già collaudato - dalla Bbc, alla terza serie, e venduto in 13 Paesi - 'All Together now' condotto da Michelle Hunziker e con presidente di giuria J-Ax - quello che andrà in onda da giovedì 16 maggio in prima serata su Canale 5.

Sei puntate, nella versione italiana prodotta da Endemol Shine Italy, che dai 50 minuti dell'originale inglese sono state allungate a circa due ore e mezza e adattate alle corde del nostro pubblico. Faranno parte della giuria, di volta in volta, artisti come Al Bano, Iva Zanicchi, Ron, Nek e Boomdabash.