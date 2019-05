82enne atterra in emergenza con aliante

(ANSA) - PIACENZA, 14 MAG - Un velivolo ultraleggero ha effettuato un atterraggio d'emergenza questo pomeriggio in Valtrebbia, nel comune di Bobbio, in provincia di Piacenza. Ai comandi dell'aliante decollato da una pista in provincia di Pavia c'era un pilota di 82 anni, originario del Pavese, che probabilmente a causa di una turbolenza in quota è stato costretto ad atterrare sul fianco di una collina dopo aver sorvolato a bassa quota alcune abitazioni.

L'uomo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli agenti della Polizia locale.