Ue: Milano, 'male lavoro ed economia'

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - I milanesi bocciano l'attuale Unione Europea: l'85% ritiene di non avere avuto alcun beneficio diretto per la situazione economica, l'88% nessuno per la disoccupazione, il 94% nulla per la sicurezza. E' quanto emerge, fra l'altro, in un sondaggio-sentiment fatto realizzare dalla Fondazione per l'Europa delle nazioni e delle libertà (Fenl) su commissione dell'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca.

Sono stati interpellati, via internet, 2.500 persone.

Per il 60% dei residenti di città e provincia, la burocrazia della Ue è eccessiva, il 76 circa ritiene che la vicinanza sul territorio potrebbe migliorare l'azione dell'istituzione, mentre il 68% pensa che l'attività svolta dall'Unione porta benefici all'Italia e ai cittadini ma in maniera non sufficiente. Ciocca ha denunciato che la Ue "ha favorito l'immigrazione clandestina, la finanza e i poteri forti e non ha tutelato le imprese italiane come la Pernigotti e ha consentito l'invasione di prodotti spacciati come italiani con danni enormi".