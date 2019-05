Stupro con droga, pene fino a 11 anni

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - La prima Corte d'Appello di Milano ha condannato Marco Coazzotti e Mario Caputo a 11 anni e mezzo di carcere e Guido Guarnieri a 8 anni, imputati per violenza sessuale aggravata per avere prima stordito con le benzodiazepine, la cosiddetta 'droga dello stupro', e poi stuprato una ragazza di 22 anni, nell'aprile 2017.

I giudici hanno così lievemente ridotto la pena inflitta in primo grado dal Tribunale, che nel luglio 2018 aveva condannato Coazzotti e Caputo a 12 anni di reclusione e Guarnieri a 8 anni e mezzo di reclusione. Dopo la sentenza quest'ultimo ha detto ad alta voce "fascisti", rivolgendosi ai magistrati. Il pg Maria Saracino aveva chiesto la conferma della condanna inflitta in primo grado. Le motivazioni saranno depositate entro novanta giorni.