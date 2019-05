Stupra 18enne al parco, preso

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Un ecuadoriano di 21 anni - con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio - è stato arrestato e messo ai domiciliari a Milano con l'accusa di aver violentato una connazionale 18enne. La violenza è avvenuta nella notte tra il 24 e il 25 marzo all'interno del parchetto di piazza Gasparri, in zona Comasina. I due avevano trascorso la serata in un locale nel quartiere Brenta assieme ad altri 6 sudamericani quando sono arrivati nell'area verde dove hanno continuato a bere mischiando whisky e succo di frutta e sono rimasti soli. Secondo l'accusa ha approfittato del suo stato di semi incoscienza per stuprarla. Le urla della ragazza sono state udite da una donna di 42 anni che ha assistito a parte della scena da una finestra e ha chiamato la polizia. All'arrivo degli agenti la violenza era già terminata, il 21enne si è scagliato contro i poliziotti mentre la ragazza è stata accompagnata all'ospedale Niguarda priva di sensi. Il giorno dopo, quando si è svegliata, ha ricostruito parte della serata.