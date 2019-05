Riaperta statale chiusa per la neve

(ANSA) - SONDRIO, 13 MAG - È stata riaperta al traffico, con il ritorno del sereno, la statale 36 dello Spluga chiusa ieri, domenica 12 maggio, per un tratto di circa 10 chilometri in Valchiavenna nella zona di Madesimo (Sondrio) per una bufera di neve e vento. Lo ha comunicato l'Anas.