Fontana: Governatore a pm, rivendico nomina Marsico

"Ho chiarito tutto, sono più che sereno e ho chiarito quella che era la mia posizione": lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana ai cronisti dopo l'interrogatorio, durato circa tre ore, davanti ai pm che gli contestano l'abuso di ufficio per una nomina in Regione Lombardia di un suo ex socio di studio legale.

Il governatore lombardo ha rivendicato, da quanto si è appreso, davanti ai pm di Milano di aver scelto lui Luca Marsico, suo ex socio di studio, per l'incarico nel Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti in Regione.

Da quanto si è saputo, il presidente lombardo ha sostenuto che non voleva disperdere le competenze dell'avvocato Marsico e che tra le varie possibilità che si sono presentate ha scelto per lui la più vicina alle sue passate esperienze e la meno lucrosa (incarico da 11.500 euro all'anno).

"Sono fatti da niente, si parla di nulla", ha detto l'avvocato Jacopo Pensa, legale del governatore lombardo Attilio Fontana, ribadendo che nel corso dell'interrogatorio è stato tutto chiarito.