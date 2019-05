Spalletti "mio futuro non interessa

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "Cosa succederà in caso di mancata conferma? Non mi interessa, non interessa nemmeno ai calciatori il mio futuro. Interessa solo l'Inter di adesso e la partita di domani, che è fondamentale". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con il Chievo. "È normale che le altre squadre in corsa per la Champions abbiano vinto, come è normale che noi punteremo a vincere tutte le partite che restano, è difficile aumentare la pressione per chi vive all'Inter - ha proseguito -. Non importa con quanti punti, per noi è fondamentale entrare nelle prime quattro posizioni".