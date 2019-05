Travolge bici e fugge, denunciato da cc

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - E' stato individuato e denunciato dai carabinieri il pirata della strada che, ieri, con la sua Ford Fiesta ha investito un ciclista sulla strada provinciale tra Brivio e Airuno, nel Lecchese. Dovrà rispondere di omissione di soccorso, guida in stato di ebbrezza alcoolica e sotto influenza di stupefacenti e di lesioni colpose. L'automobilista ha 31 anni ed è residente a Calolziocorte (Lecco).

Il guidatore ha travolto un uomo di 39 anni di Vercurago (Lecco), in sella a una mountain bike, trasportato per i diversi traumi subiti all'ospedale di Lecco. Dopo aver perso il controllo della macchina, ha investito il ciclista che percorreva la corsia nel senso opposto e si è allontanato senza prestare alcun soccorso. La vettura, sequestrata, è stata trovata sotto la casa dell'indagato con evidenti i segni dell'incidente stradale.