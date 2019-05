Serie A: Atalanta-Genoa 2-1

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 MAG - Atalanta batte Genoa 2-1 in un anticipo della 36/a giornata di serie A e sale momentaneamente al terzo posto, davanti all'Inter che ospita lunedì il Chievo. A Reggio Emilia - lo stadio di Bergamo è in ristrutturazione - gli atalantini sbloccano il risultato nella ripresa con Barrow e Castagne. Troppo tardi arriva la rete di Pandev per i rossoblù di Prandelli, che non lasciano la zona pericolosa della classifica.