Salvini, Fontana è il mio orgoglio

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Il governatore della Lombardia Attilio Fontana, indagato per abuso d'ufficio, "l'ho sentito: insieme a Zaia e Fedriga è il mio orgoglio. Quindi, sono sicuro che non ci saranno problemi" così ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, che difende il presidente. "Secondo voi, una persona che fa politica da tanti anni, che fa l'avvocato di successo, che gestisce 23 miliardi di euro di bilancio della regione migliore d'Europa ha problemi per un contratto trasparente da 900 euro al mese? Dai, stiamo scherzando? Siamo seri" ha aggiunto. Poi ai cronisti che gli hanno chiesto se ha paura di perdere Fontana come ha perso il sottosegretario Armando Siri, Salvini ha risposto con una domanda: "Ma per quale motivo? Io sono orgoglioso dei servizi che Regione Lombardia offre ai lombardi. La sanità lombarda è un'eccellenza mondiale.

Ieri ero in Calabria, dove ci sono problemi ben maggiori. Poi, se qualcuno ha preso mazzette va in galera e si butta via la chiave. Non riguarda Attilio Fontana sicuramente".