Pianocity riempie Milano di musica

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Torna per l'ottava edizione a Milano Pianocity, che per un fine settimana riempie la città di musica grazie a 450 concerti nei luoghi più impensati: dal cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo, al Palazzo di giustizia, passando per cortili, case private, banche, locali.

L'inaugurazione sarà nel parco della Galleria di Arte Moderna il 17 maggio con un concerto del pianista islandese Ólafur Arnalds. Per 24 ore su 24 si potrà trovare musica in tutta la città: in stazione Centrale, nel carcere di San Vittore, all'Università Bocconi e alla Cattolica ma anche in una scuola materna, nei licei, al Belvedere del palazzo della Regione.

Il concerto di Emanuele Misuraca nel boschetto della droga di Rogoredo - zona difficile che istituzioni e forze dell'ordine stanno cercando di riportare alla legalità - è alle 16 di domenica. A palazzo di Giustizia invece le esibizioni, organizzate sono tre nel mattino di sabato 18, tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria.