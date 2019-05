Edicolante vendeva giornali e droga

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Ufficialmente era un edicolante, sotto banco vendeva hashish e marijuana. Gli agenti del commissariato Lambrate a Milano hanno arrestato un incensurato di 34 anni che da tempo gestiva l'edicola in via Casoretto e che nel retro dell'attività aveva ricavato uno spazio per dormire.

In quella stanzetta nascondeva 60 grammi di hashish divisi in sei confezioni e 130 grammi di marijuana in due sacchetti, oltre a un bilancino di precisione e 1.810 euro in contanti.