Unitalsi,sciopero controllori ferma volo

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Lo sciopero dei controllori di volo francesi ha creato difficoltà al volo Albastar in partenza ieri dall'aeroporto di Milano Malpensa con destinazione Lourdes, con a bordo più di cento pellegrini Unitalsi. Assistiti dal personale Albastar e da quello di terra dell'aeroporto i 110 partecipanti al pellegrinaggio dell'Unitalsi hanno atteso nella mattinata di ieri per poter partire per verso la Francia. Il volo era previsto per le 8, ma dall'aeroporto di Lourdes non arrivava l'autorizzazione all'atterraggio a causa dello sciopero. I pellegrini e tra loro ammalati, anziani e disabili sono stati fatti scendere dall'aeromobile e il personale della compagnia aerea Albastar ha offerto loro bevande e sandwich in attesa che arrivasse dalla torre di controllo dell'aeroporto dei Pirenei l'autorizzazione a partire. I pellegrini raggiungeranno Lourdes stamani dopo essere stati ospitati in strutture alberghiere nei pressi di Malpensa, ha annunciato Antonio Diella, Presidente Nazionale Unitalsi.