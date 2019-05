Milan: Gattuso, Champions è possibile

(ANSA) - CARNAGO (VARESE) 10 MAG - A chi parla di "stagione deludente" per il Milan, Rino Gattuso risponde classifica alla mano: "Ce la giocheremo fino alla fine per la Champions. Non so cosa abbiamo più delle nostre rivali, proveremo a vincere le prossime tre, daremo tutto. Dobbiamo solo pensare a noi e non disperdere energie. Siamo a pari punti con la Roma, davanti alla Lazio, a inizio anno nessuno lo avrebbe detto. Ora dobbiamo continuare perché in palio c'è qualcosa di importante''. Gattuso spera di ricevere un regalo dal Genoa per recuperare punti sull'Atalanta: "Il Genoa si sta giocando la salvezza e negli ultimi anni nel calcio italiano nessuna squadra regala niente".

Il Milan a Firenze dovrà rinunciare a Biglia ("E' convocato ma indisponibile") e Paquetà, Gattuso chiede a Piatek, a secco da quattro gare, di continuare a giocare per la squadra senza innervosirsi: "Non c'è nessun problema, succede quando fai tanti gol prima. Deve mettere la sua rabbia a disposizione della squadra".