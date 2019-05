Leonardo, Madonna Benois torna in Italia

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - Dopo la Madonna Litta, che sarà in mostra a Milano dall'8 novembre per tre mesi, un altro capolavoro di Leonardo da Vinci si appresta ad arrivare in Italia dall'Ermitage di San Pietroburgo per i 500 anni dalla morte del genio toscano: è la Madonna Benois, che sarà esposta alla Pinacoteca comunale di Fabriano dal primo al 30 giugno e poi, per un altro mese, a Perugia.

Il dipinto giovanile di Leonardo, la cui realizzazione è datata tra il 1478 e il 1480, torna in Italia dopo 35 anni dalla sua unica esposizione a Firenze. Nella città marchigiana arriverà in occasione del Forum delle 180 Città Creative dell'Unesco.