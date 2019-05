Fiorentina: Montella,vincere per l'onore

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAG - ''Ci manca un punto per la salvezza certa? Ne faremo anche di più. Piuttosto da allenatore e anche da giocatore non ho mai perso quattro gare di seguito, dunque prima che per la classifica voglio vincere per l'onore''.

Così Vincenzo Montella prova a scuotere la Fiorentina.

L'occasione è la gara di domani al Franchi con il Milan da cui il tecnico viola fu esonerato nel 2017.

''Da bambino tifavo per i rossoneri, averli allenati è stato un sogno coronato anche da un trofeo - ha detto Montella - Resta un grandissimo ricordo ma il mio presente e il mio futuro si chiamano Fiorentina e voglio battere il Milan per la mia squadra. Ho un rapporto molto bello con la città ma questo clima non aiuta - ha sospirato il tecnico - La gente ha il diritto di dire la sua, oltretutto lo sta facendo in modo civile. Però questo clima non aiuta''.