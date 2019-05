Atletica, al via i Mondiali di staffetta

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Andranno tutti in gara domani intorno all'ora di pranzo (nella serata giapponese), i 20 azzurri che affronteranno il turno d'esordio dei mondiali staffetta a Yokohama. Le prime a farlo saranno le ragazze della 4x400 (Maria Benedicta Chigbolu, Ayomide Folorunso, Elisabetta Vandi, Chiara Bazzoni), attese ad un compito per nulla scontato. L'Italia affronterà in seconda batteria Francia, Germania, Usa, Giappone, Cile e Olanda. Subito dopo in pista la 4x400 uomini (Daniele Corsa, Michele Tricca, Edoardo Scotti, Alessandro Sibilio) che correrà con rivali di peso: Usa, Giamaica, Gb, Australia e Rep.

Ceca. Le ragazze della 4x100 (Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Anna Bongiorni, Irene Siragusa) gareggeranno contro Germania, Giamaica e Australia. Nella 4x100 maschile l'Italia schiererà Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Davide Manenti, Filippo Tortu, contro Olanda, Ucraina e Turchia. Si chiuderà con la 4x400 mista (Davide Re, Giancarla Trevisan, Andrew Howe, Raphaela Lukudo) impegnata Usa, Francia Polonia, Giappone.