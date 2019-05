Alpini: Aci, usare i mezzi pubblici

(ANSA) - MILANO, 10 MAG - "In occasione della 92.ma adunata delle Penne Nere a Milano invito i nostri associati, gli automobilisti e i motociclisti a utilizzare per gli spostamenti i mezzi pubblici, visto che dalle 7 alle 21 di domenica, giorno della sfilata degli alpini, Area C diventa pedonale". Lo afferma, in una nota, Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.

"Diamo inoltre il benvenuto ai 500 mila alpini che animeranno le vie della nostra città - ha aggiunto La Russa -. È un appuntamento importante che assume un significato particolare perché l'Ana, l'Associazione nazionale alpini, celebra quest'anno il centesimo anniversario di fondazione: è nata a Milano nel 1919 e nel capoluogo lombardo ha tuttora la sua sede".