Tornano concerti al Carroponte

(ANSA) - MILANO, 9 MAG - Bastille, A$AP Rocky, The White Buffalo, The Darkness, Ska-P, Sick Of It All, Skatalites, Zebrahead, Flogging Molly con Descendents, The Melvins, Red Fang, Neurosis, YOB e ancora Loredana Bertè, Marlene Kuntz, Gemitaiz, Enrico Nigiotti, Africa Unite System of a Sound & Architorti, Luchè e il progetto "Mille Anni Ancora" in ricordo di Fabrizio De Andrè: sono alcuni dei nomi che si esibiranno al Carroponte quest'estate. In programma anche festival come "HOLI - Il Festival Dei Colori", "All you need is live" (il concerto di fine estate targato Radio Popolare con Tre Allegri Ragazzi Morti e Cacao Mental), "Pastorizia Never Dies", "La Festa Delle Scuole Più Grande D'Italia". Novità di quest'anno sarà lo Street Food Park Village, con una selezione delle migliori proposte sia nazionali che internazionali e un turnover periodico di food-trucks provenienti da tutta l'Italia.